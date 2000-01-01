Бессонова Фаина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бессонова Фаина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1916 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Бессонов Александр Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бессонов Александр Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бессонов Александр Степанович

Смерть
Неизвестно
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