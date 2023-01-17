Кашафеева (Кокшарова) Жанна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кашафеева (Кокшарова) Жанна Дмитриевна

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Место рождения

Сетово, Целинный муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

11.01.1992

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1992

Отец: не указан

Мать: не указана

Сетово, Целинный муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
07.06.2016

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.05.2018

Сын: Кашафеев Максим Робертович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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