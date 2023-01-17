Кашафеева (Кокшарова) Жанна Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения11.01.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1992
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.06.2016
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.05.2018
Сын: Кашафеев Максим Робертович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Челябинск, Челябинский, Челябинская область