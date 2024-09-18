Шевцова (Федотова) Ирина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевцова (Федотова) Ирина Викторовна

Место рождения

Ташкент

Дата рождения

16.12.1944

Дата смерти

16.03.1965

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

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Дети

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Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1944

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.07.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
16.03.1965

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