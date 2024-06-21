Зябликова Анисья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Николай
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Сьезжинская улица, д.22, кв.1
Рождение ребёнка
22.10.1928
Сын: Зябликов Евгений Павлович
Отец ребёнка: Зябликов Павел Андрианович
Смерть
Неизвестно