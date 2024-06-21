Зябликова Анисья Николаевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Зябликова Анисья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Николай

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зябликов Павел Андрианович

Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Сьезжинская улица, д.22, кв.1
Рождение ребёнка
22.10.1928

Сын: Зябликов Евгений Павлович

Отец ребёнка: Зябликов Павел Андрианович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно

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