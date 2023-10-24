Бутенкова Юлия Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.01.1980
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1980
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бородавкина Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Бородавкин Алексей Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бородавкин Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Бородавкин Алексей Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бородавкин Павел Алексеевич
Отец ребёнка: Бородавкин Алексей Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бородавкина Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Бородавкин Алексей Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бородавкин Андрей Алексеевич
Отец ребёнка: Бородавкин Алексей Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно