Нечаева Татьяна Софоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Софон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1922
Сын: Нечаев Василий Александрович
Отец ребёнка: Нечаев Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
19.12.1924
Сын: Нечаев Николай Александрович
Отец ребёнка: Нечаев Александр Григорьевич
Челма, Пудожский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
30.04.1927
Сын: Нечаев Иван Александрович
Отец ребёнка: Нечаев Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
06.02.1936
Дочь: Калитина (Нечаева) Феоктиста Александровна
Отец ребёнка: Нечаев Александр Григорьевич
Смерть
Неизвестно