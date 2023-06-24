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Нечаева Татьяна Софоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Софон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Сын: Нечаев Василий Александрович

Отец ребёнка: Нечаев Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
19.12.1924

Сын: Нечаев Николай Александрович

Отец ребёнка: Нечаев Александр Григорьевич

Челма, Пудожский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
30.04.1927

Сын: Нечаев Иван Александрович

Отец ребёнка: Нечаев Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
06.02.1936

Дочь: Калитина (Нечаева) Феоктиста Александровна

Отец ребёнка: Нечаев Александр Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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