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Блохин Анатолий Васильевич

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Место рождения

Утевка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

15.02.1964

Дата смерти

13.04.2007

Пол

Мужской

Отец

1920 г.р.

Мать

1926 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1964

Отец: Блохин Василий Васильевич

Мать: Бакулина Прасковья Григорьевна

Утевка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
19.12.1987

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.11.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Комсомольский, Воркута, Республика Коми
Рождение ребёнка
24.04.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Комсомольский, Воркута, Республика Коми
Смерть
13.04.2007
Комсомольский, Воркута, Республика Коми
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