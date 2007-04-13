Блохин Анатолий Васильевич
Место рождения
Дата рождения15.02.1964
Дата смерти13.04.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1964
Бракосочетание
19.12.1987
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.11.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.04.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
13.04.2007