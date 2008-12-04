Лосева Татьяна Ивановна 10.03.1915 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лосева Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1915

Дата смерти

04.12.2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
?.11.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Мишово, Соинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
?.09.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Сергейцево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
04.12.2008
Сергейцево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

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