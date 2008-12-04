Лосева Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1915
Дата смерти04.12.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
?.11.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Мишово, Соинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
?.09.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
04.12.2008