Артаева (Адяева) Альмын Гаряевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коконцикова Светлана Эрдниевна
Отец ребёнка: Артаев Эрдни Бембеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Артаев Эрдни Бембеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кегдышева Поля Эрдниевна
Отец ребёнка: Артаев Эрдни Бембеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зергетаева Потя Эрдниевна
Отец ребёнка: Артаев Эрдни Бембеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Артаев Эрдни Бембеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хёёч Артаев
Отец ребёнка: Артаев Эрдни Бембеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дорджеева (Артаева) Ирина (Эрвнг) Эрдниевна
Отец ребёнка: Артаев Эрдни Бембеевич