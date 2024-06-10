Артаева (Адяева) Альмын Гаряевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артаева (Адяева) Альмын Гаряевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Пол

Женский

Добавил:

ГД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коконцикова Светлана Эрдниевна

Отец ребёнка: Артаев Эрдни Бембеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артаев Пюрвя Эрдниевич

Отец ребёнка: Артаев Эрдни Бембеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кегдышева Поля Эрдниевна

Отец ребёнка: Артаев Эрдни Бембеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зергетаева Потя Эрдниевна

Отец ребёнка: Артаев Эрдни Бембеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артаев Дордж Эрдниевич

Отец ребёнка: Артаев Эрдни Бембеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хёёч Артаев

Отец ребёнка: Артаев Эрдни Бембеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дорджеева (Артаева) Ирина (Эрвнг) Эрдниевна

Отец ребёнка: Артаев Эрдни Бембеевич

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