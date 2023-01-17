Пименова (Стежкина) Людмила Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПименова (Стежкина) Людмила Никифоровна

Пименова (Стежкина) Людмила Никифоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1949

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.10.1971

Дочь: Захарова Светлана Григорьеана

Отец ребёнка: Пименов Григорий Иванович

Красноперекопск, Красноперекопск, Республика Крым
Рождение ребёнка
24.03.1982

Дочь: Пименова Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Пименов Григорий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close