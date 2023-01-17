Пименова (Стежкина) Людмила Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.10.1971
Дочь: Захарова Светлана Григорьеана
Отец ребёнка: Пименов Григорий Иванович
Красноперекопск, Красноперекопск, Республика Крым
Рождение ребёнка
24.03.1982
Дочь: Пименова Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Пименов Григорий Иванович
Место жительства
Неизвестно
Сызрань, Сызрань, Самарская область