Цымбалюк (Степаненко) Ольга Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цымбалюк (Степаненко) Ольга Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.12.1979

Пол

Женский

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Степаненко Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цымбалюк ?? Борисович

Отец ребёнка: Цымбалюк Анисим (Онисим) Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цымбалюк Анисим (Онисим) Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самчук Цымбалюк Анисимовна

Отец ребёнка: Цымбалюк Анисим (Онисим) Павлович

Смерть
?.12.1979
Барановка, Житомирська область
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