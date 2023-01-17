Цымбалюк (Степаненко) Ольга Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.12.1979
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Степаненко Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Цымбалюк Анисим (Онисим) Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самчук Цымбалюк Анисимовна
Отец ребёнка: Цымбалюк Анисим (Онисим) Павлович
Смерть
?.12.1979
Барановка, Житомирська область