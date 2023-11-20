Амина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАмина

Амина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.11.1990

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1924 г.р.
1928 г.р.
1930 г.р.
1932 г.р.
1949 г.р.
1956 г.р.

Добавил:

ЧС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зариф

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Зэйтуна

Отец ребёнка: Мухаметшин Мухаметшариф Мухаметшинович

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Рэймэ

Отец ребёнка: Мухаметшин Мухаметшариф Мухаметшинович

Рождение ребёнка
1930

Сын: Мухаметшин Раиф Шарипович

Отец ребёнка: Мухаметшин Мухаметшариф Мухаметшинович

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Монирэ

Отец ребёнка: Мухаметшин Мухаметшариф Мухаметшинович

Рождение ребёнка
1949

Сын: Халим

Отец ребёнка: Мухаметшин Мухаметшариф Мухаметшинович

Рождение ребёнка
1956

Сын: Гольшат

Отец ребёнка: Мухаметшин Мухаметшариф Мухаметшинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мунавир

Отец ребёнка: Мухаметшин Мухаметшариф Мухаметшинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кабира

Отец ребёнка: Мухаметшин Мухаметшариф Мухаметшинович

Смерть
?.11.1990
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close