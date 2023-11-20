Амина
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зариф
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Зэйтуна
Отец ребёнка: Мухаметшин Мухаметшариф Мухаметшинович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Рэймэ
Отец ребёнка: Мухаметшин Мухаметшариф Мухаметшинович
Рождение ребёнка
1930
Сын: Мухаметшин Раиф Шарипович
Отец ребёнка: Мухаметшин Мухаметшариф Мухаметшинович
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Монирэ
Отец ребёнка: Мухаметшин Мухаметшариф Мухаметшинович
Рождение ребёнка
1949
Сын: Халим
Отец ребёнка: Мухаметшин Мухаметшариф Мухаметшинович
Рождение ребёнка
1956
Сын: Гольшат
Отец ребёнка: Мухаметшин Мухаметшариф Мухаметшинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мунавир
Отец ребёнка: Мухаметшин Мухаметшариф Мухаметшинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кабира
Отец ребёнка: Мухаметшин Мухаметшариф Мухаметшинович
Смерть
?.11.1990