Прохорова Ольга Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Рахманина Мария Тихоновна
Отец ребёнка: Прохоров Тихон Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прохоров Василий Тихонович
Отец ребёнка: Прохоров Тихон Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прохоров Василий Тихонович
Отец ребёнка: Прохоров Тихон Иванович
Смерть
Неизвестно