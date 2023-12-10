Иванов Иосиф Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смерти1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.02.1912
Дочь: Анна Иосифовна
Мать ребёнка: Агафья Тихоновна
Рождение ребёнка
14.03.1915
Дочь: Иванова Мария Иосифовна
Мать ребёнка: Агафья Тихоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борис Иосифович
Мать ребёнка: Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай Иосифович
Мать ребёнка: Агафья Тихоновна
Смерть
1938