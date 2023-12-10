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Иванов Иосиф Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.02.1912

Дочь: Анна Иосифовна

Мать ребёнка: Агафья Тихоновна

Рождение ребёнка
14.03.1915

Дочь: Иванова Мария Иосифовна

Мать ребёнка: Агафья Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борис Иосифович

Мать ребёнка: Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай Иосифович

Мать ребёнка: Агафья Тихоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1938
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