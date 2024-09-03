Федорова-Овсянкина (Зенкина) Настасья Терентьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиОколо 1819
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.01.1811
Дочь: (Федорова-Овсянкина) Анисья Петровна
Отец ребёнка: Федоров-Овсянкин Петр Павлов
Рождение ребёнка
01.09.1814
Сын: Федоров-Овсянкин Иван Петров
Отец ребёнка: Федоров-Овсянкин Петр Павлов
Рождение ребёнка
28.05.1816
Дочь: Пальянова (Федорова-Овсянкина) Феодосья Петрова
Отец ребёнка: Федоров-Овсянкин Петр Павлов
Смерть
Около 1819
Рождение ребёнка
1820
Сын: Федоров-Овсянкин Степан Петров
Отец ребёнка: Федоров-Овсянкин Петр Павлов
Рождение ребёнка
03.11.1823
Сын: Федоров-Овсянкин Максим Петров
Отец ребёнка: Федоров-Овсянкин Петр Павлов