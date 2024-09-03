Федорова-Овсянкина (Зенкина) Настасья Терентьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорова-Овсянкина (Зенкина) Настасья Терентьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Около 1819

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоров-Овсянкин Петр Павлов

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.01.1811

Дочь: (Федорова-Овсянкина) Анисья Петровна

Отец ребёнка: Федоров-Овсянкин Петр Павлов

Рождение ребёнка
01.09.1814

Сын: Федоров-Овсянкин Иван Петров

Отец ребёнка: Федоров-Овсянкин Петр Павлов

Рождение ребёнка
28.05.1816

Дочь: Пальянова (Федорова-Овсянкина) Феодосья Петрова

Отец ребёнка: Федоров-Овсянкин Петр Павлов

Смерть
Около 1819
Рождение ребёнка
1820

Сын: Федоров-Овсянкин Степан Петров

Отец ребёнка: Федоров-Овсянкин Петр Павлов

Рождение ребёнка
03.11.1823

Сын: Федоров-Овсянкин Максим Петров

Отец ребёнка: Федоров-Овсянкин Петр Павлов

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