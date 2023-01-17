Федянина Алина Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федянина Алина Игоревна

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Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

09.05.1988

Пол

Женский

Отец

1963 г.р.

Мать

1965 г.р.

Муж

1989 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
2022 г.р.

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1988

Отец: Федянин Игорь Вячеславович

Мать: Страхаль Наталья

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
05.12.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кошман Сергей Сергеевич

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
19.04.2022

Сын: Кошман Григорий Сергеевич

Отец ребёнка: Кошман Сергей Сергеевич

Испания Орихуэлло
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошман Сергей Сергеевич

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