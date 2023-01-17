Федянина Алина Игоревна
Место рождения
Дата рождения09.05.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1988
Отец: Федянин Игорь Вячеславович
Мать: Страхаль Наталья
Рождение ребёнка
05.12.2019
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кошман Сергей Сергеевич
Рождение ребёнка
19.04.2022
Сын: Кошман Григорий Сергеевич
Отец ребёнка: Кошман Сергей Сергеевич
Испания Орихуэлло
Бракосочетание
Неизвестно