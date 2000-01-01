Бахменд (Старосветская) Хая-Маша Гиршевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смерти26.12.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Старосветский Гирш Залманович
Мать: Старосветская Эстра
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Бахменд Ида Геноховна
Отец ребёнка: Бахменд Генох Хаймович
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Бахменд Генох Хаймович
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Бахменд Генох Хаймович
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Бахменд Генох Хаймович
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Берсон Рая Геноховна
Отец ребёнка: Бахменд Генох Хаймович
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Галантерник Роза Геноховна
Отец ребёнка: Бахменд Генох Хаймович
Рождение ребёнка
14.01.1911
Отец ребёнка: Бахменд Генох Хаймович
Рождение ребёнка
05.08.1913
Отец ребёнка: Бахменд Генох Хаймович
Рождение ребёнка
05.08.1913
Отец ребёнка: Бахменд Генох Хаймович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
26.12.1951