Бахменд (Старосветская) Хая-Маша Гиршевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахменд (Старосветская) Хая-Маша Гиршевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

26.12.1951

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Старосветский Гирш Залманович

Мать: Старосветская Эстра

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Бахменд Ида Геноховна

Отец ребёнка: Бахменд Генох Хаймович

Рождение ребёнка
1898

Сын: Бахменд Арон Генохович

Отец ребёнка: Бахменд Генох Хаймович

Рождение ребёнка
1900

Сын: Бахменд Арон Генохович

Отец ребёнка: Бахменд Генох Хаймович

Рождение ребёнка
1904

Сын: Бахменд Самуил Генохович

Отец ребёнка: Бахменд Генох Хаймович

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Берсон Рая Геноховна

Отец ребёнка: Бахменд Генох Хаймович

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Галантерник Роза Геноховна

Отец ребёнка: Бахменд Генох Хаймович

Рождение ребёнка
14.01.1911

Сын: Бахменд Борис Генохович

Отец ребёнка: Бахменд Генох Хаймович

Рождение ребёнка
05.08.1913

Сын: Бахменд Матвей Генохович

Отец ребёнка: Бахменд Генох Хаймович

Рождение ребёнка
05.08.1913

Сын: Бахменд Гирш Генохович

Отец ребёнка: Бахменд Генох Хаймович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бахменд Генох Хаймович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
26.12.1951
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