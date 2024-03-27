Митрофанова Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМитрофанова Александра

Митрофанова Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митрофанов Владимир Федорович

Отец ребёнка: Митрофанов Федор Иванович

Рождение ребёнка
30.03.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Митрофанов Федор Иванович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.