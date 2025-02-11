Елена 1810 — найти родственников по фамилии на Familio

Елена

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1810

умерла Неизвестно

Супруги
Алексей Борисов1805 г.р.
Дети
Дарья Алексеева1830 г.р.
Василиса Алексеева1839 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Борисов

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Дарья Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Борисов

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Василиса Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Борисов

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1845

Сын: Емельян Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Борисов

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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