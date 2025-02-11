Елена
женский, родилась 1810
умерла Неизвестно
Супруги
Алексей Борисов1805 г.р.
Дети
Дарья Алексеева1830 г.р.
Василиса Алексеева1839 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Борисов
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Дарья Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Борисов
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Василиса Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Борисов
Рождение ребёнка
1845
Сын: Емельян Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Борисов
Смерть
Неизвестно