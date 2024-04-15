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Белошапка Марина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.10.1890 ст.

Дочь: Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Белошапка Михаил Иосифович

Скляровка, Сумська область
Рождение ребёнка
01.04.1893 ст.

Сын: Белошапка Никита Михайлович

Отец ребёнка: Белошапка Михаил Иосифович

Скляровка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-FSV9-G?i=646&cc=3511744&cat=1009232
Рождение ребёнка
24.05.1897 ст.

Сын: Белошапка Митрофан Михайлович

Отец ребёнка: Белошапка Михаил Иосифович

Скляровка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9B-9BZ7?i=256&cc=3511744&cat=1009232
Рождение ребёнка
24.05.1897 ст.

Сын: Белошапка Игнатий Михайлович

Отец ребёнка: Белошапка Михаил Иосифович

Скляровка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9B-9BZ7?i=256&cc=3511744&cat=1009232
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белошапка Михаил Иосифович

Место жительства
Неизвестно
Скляровка, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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