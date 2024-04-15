Белошапка Марина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Рождение ребёнка
31.10.1890 ст.
Дочь: Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Белошапка Михаил Иосифович
Рождение ребёнка
01.04.1893 ст.
Сын: Белошапка Никита Михайлович
Отец ребёнка: Белошапка Михаил Иосифович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-FSV9-G?i=646&cc=3511744&cat=1009232
Рождение ребёнка
24.05.1897 ст.
Сын: Белошапка Митрофан Михайлович
Отец ребёнка: Белошапка Михаил Иосифович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9B-9BZ7?i=256&cc=3511744&cat=1009232
Рождение ребёнка
24.05.1897 ст.
Сын: Белошапка Игнатий Михайлович
Отец ребёнка: Белошапка Михаил Иосифович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9B-9BZ7?i=256&cc=3511744&cat=1009232
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно