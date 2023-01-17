Каримов Шарифзян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каримов Шарифзян

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Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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