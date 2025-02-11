Акилина Васильева
женский, родилась 14.06.1873, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 11.07.1873, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецВасилий АфанасьевДо 1855 г.р.
МатьМарфа ГригорьеваДо 1855 г.р.
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Рождение
14.06.1873
Отец: Василий Афанасьев
Мать: Марфа Григорьева
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
11.07.1873
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область