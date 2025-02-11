Акилина Васильева 14.06.1873 — найти родственников по фамилии на Familio

Акилина Васильева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 14.06.1873, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 11.07.1873, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Василий АфанасьевДо 1855 г.р.
Мать
Марфа ГригорьеваДо 1855 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1873

Отец: Василий Афанасьев

Мать: Марфа Григорьева

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
11.07.1873
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.