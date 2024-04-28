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Петухов Сергей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

16.08.1942

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.09.1930

Дочь: Петухова Вера Сергеевна

Мать ребёнка: Петухова Татьяна Филипповна

Рождение ребёнка
08.08.1935

Сын: Петухов Анатолий Сергеевич

Мать ребёнка: Петухова Татьяна Филипповна

Княжино, Холм-Жирковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.01.1938

Сын: Петухов Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Петухова Татьяна Филипповна

Княжино, Холм-Жирковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
16.08.1942

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