Петухов Сергей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти16.08.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.09.1930
Дочь: Петухова Вера Сергеевна
Мать ребёнка: Петухова Татьяна Филипповна
Рождение ребёнка
08.08.1935
Сын: Петухов Анатолий Сергеевич
Мать ребёнка: Петухова Татьяна Филипповна
Рождение ребёнка
08.01.1938
Сын: Петухов Василий Сергеевич
Мать ребёнка: Петухова Татьяна Филипповна
Смерть
16.08.1942