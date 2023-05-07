Гребышева Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1956
Сын: Рожицев Александр Полиектович
Отец ребёнка: Рожицев Полиект Иванович
Рождение ребёнка
1956
Сын: Рожицев Алексаедр Полиектович
Отец ребёнка: Рожицев Полиект Иванович
Рождение ребёнка
01.03.1971
Дочь: Рожицева Галина Полиектовна
Отец ребёнка: Рожицев Полиект Иванович