Маркелл Афанасьев
мужской, родился 1820, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Супруги
Анисья Фаддеева1822 г.р.
Дети
Иван Маркеллов1857 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисья Фаддеева
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1857
Сын: Иван Маркеллов
Мать ребёнка: Анисья Фаддеева
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно