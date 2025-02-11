Маркелл Афанасьев 1820 — найти родственников по фамилии на Familio

Маркелл Афанасьев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1820, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Супруги
Анисья Фаддеева1822 г.р.
Дети
Иван Маркеллов1857 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисья Фаддеева

Место жительства
1850
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

46

Рождение ребёнка
1857

Сын: Иван Маркеллов

Мать ребёнка: Анисья Фаддеева

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

35

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.