Маркин Виктор Викторович
мужской, родился 30.03.1957, г.Чита
МатьМаркина (Гильдебрант) Наталья (Агнета) Яковлевна12.08.1938 г.р.
Супруги
Маркина (Чуева) Татьяна Ивановна20.12.1957 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1957
Отец: не указан
г.Чита
Бракосочетание
10.04.1975
Рождение ребёнка
29.04.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Маркина (Чуева) Татьяна Ивановна
г.Биробиджан Еврейская Автономная область
Рождение ребёнка
21.07.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Маркина (Чуева) Татьяна Ивановна
г.Биробиджан,Еврейская Автономная область