Маркин Виктор Викторович 30.03.1957 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Маркин Виктор Викторович

Автор
ТМ
Маркина Т.

мужской, родился 30.03.1957, г.Чита

Мать
Маркина (Гильдебрант) Наталья (Агнета) Яковлевна12.08.1938 г.р.
Супруги
Маркина (Чуева) Татьяна Ивановна20.12.1957 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1957

Отец: не указан

Мать: Маркина (Гильдебрант) Наталья (Агнета) Яковлевна

г.Чита

Бракосочетание
10.04.1975

Жена: Маркина (Чуева) Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
29.04.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маркина (Чуева) Татьяна Ивановна

г.Биробиджан Еврейская Автономная область

Рождение ребёнка
21.07.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маркина (Чуева) Татьяна Ивановна

г.Биробиджан,Еврейская Автономная область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.