Турусиков Алексей Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Брат Турусикова Александра Федоровича, деда Решетовой Иры Федоровны. Мама деде не помнит, а брата его помнит. Он умер позднее, работал в колхозе на лошади.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Турусиков Валентин Алексеевич
Мать ребёнка: Турусикова Лизавета Михеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Турусиков Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Турусикова Лизавета Михеевна
Жил на Троицкой горе
Смерть
Неизвестно