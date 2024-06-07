Турусиков Алексей Федорович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Турусиков Алексей Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Брат Турусикова Александра Федоровича, деда Решетовой Иры Федоровны. Мама деде не помнит, а брата его помнит. Он умер позднее, работал в колхозе на лошади.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Турусикова Лизавета Михеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Турусиков Валентин Алексеевич

Мать ребёнка: Турусикова Лизавета Михеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Турусиков Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Турусикова Лизавета Михеевна

Жил на Троицкой горе
Смерть
Неизвестно

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