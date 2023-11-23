Мартынов Аристарх Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Милков Андрей Матвеев
Мать: Прасковья Александрова
Образование
С 1834
обучался в Пошехонском уездном училище
Образование
С 1840
обучался в Ярославской духовной семинарии
Работа или профессия
1858
чиновник, коллежский регистратор
Работа или профессия
1862
полицейский чиновник, квартальный надзиратель
Смерть
Неизвестно