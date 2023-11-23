Мартынов Аристарх Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынов Аристарх Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1796 г.р.

Мать

1799 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Милков Андрей Матвеев

Мать: Прасковья Александрова

Образование
С 1834
обучался в Пошехонском уездном училище
Образование
С 1840
обучался в Ярославской духовной семинарии
Работа или профессия
1858
чиновник, коллежский регистратор
Работа или профессия
1862
полицейский чиновник, квартальный надзиратель
Смерть
Неизвестно

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