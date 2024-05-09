Янгирова (Маникаева) Казина Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Янгирова (Маникаева) Казина

Место рождения

Калмаш, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Валетов Маникай

Мать: Валетова Марфа

Калмаш, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Янгирова Наталья

Отец ребёнка: Янгиров Биктимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Янгирова Матрана

Отец ребёнка: Янгиров Биктимир

Рождение ребёнка
01.08.1935

Дочь: Давлетбаева (Биктимирова) Мария

Отец ребёнка: Янгиров Биктимир

Смерть
Неизвестно

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