Янгирова (Маникаева) Казина
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Валетов Маникай
Мать: Валетова Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Янгирова Наталья
Отец ребёнка: Янгиров Биктимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Янгирова Матрана
Отец ребёнка: Янгиров Биктимир
Рождение ребёнка
01.08.1935
Дочь: Давлетбаева (Биктимирова) Мария
Отец ребёнка: Янгиров Биктимир
Смерть
Неизвестно