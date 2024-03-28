Мартынова (Саратова) Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынова (Саратова) Анна Павловна

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Место рождения

Русский Сарамак, Кизнерский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

17.11.1928

Дата смерти

18.03.?

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1928

Отец: Саратов Павел Илларионович

Мать: Саратова Ольга Романовна

Русский Сарамак, Кизнерский муниципальный район, Удмуртская Республика
На фото Анна справа. Слева Любовь Леонидовна Овчинникова (Саратова)
Рождение ребёнка
25.11.1950

Дочь: Овчинникова Любовь Леонидовна

Отец ребёнка: Леонид

Русский Сарамак, Кизнерский муниципальный район, Удмуртская Республика
Родилась в д. Русский Сарамак. Через 6 месяцев переехали в д. Сердаусь Кукморский район, Татарская АССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартынов Василий Семёнович

Русский Сарамак, Кизнерский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
18.03.?
2007 или 2006
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