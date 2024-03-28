Мартынова (Саратова) Анна Павловна
Место рождения
Дата рождения17.11.1928
Дата смерти18.03.?
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1928
На фото Анна справа. Слева Любовь Леонидовна Овчинникова (Саратова)
Рождение ребёнка
25.11.1950
Дочь: Овчинникова Любовь Леонидовна
Отец ребёнка: Леонид
Родилась в д. Русский Сарамак. Через 6 месяцев переехали в д. Сердаусь Кукморский район, Татарская АССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.03.?
2007 или 2006