Чернова (Черных) (Унагаева) Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.08.1900
Дата смерти16.03.1969
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1900
Отец: Унагаев Николай
Мать: Унагаева ?
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Чернов Георгий Васильевич
г.Алтан-Булаг Монголия
Рождение ребёнка
06.08.1930
Дочь: Гриф Анна Георгиевна
Отец ребёнка: Чернов Георгий Васильевич
Монголия
Рождение ребёнка
28.06.1934
Отец ребёнка: Чернов Георгий Васильевич
Сухэ-Батор
Рождение ребёнка
15.07.1938
Дочь: Чернова Александра Георгиевна
Отец ребёнка: Чернов Георгий Васильевич
Булуктай (МНР)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернов Вов Георгий Георгиевич
Отец ребёнка: Чернов Георгий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
16.03.1969
г. Улан-Удэ