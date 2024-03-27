Чернова (Черных) (Унагаева) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернова (Черных) (Унагаева) Анна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1900

Дата смерти

16.03.1969

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1900

Отец: Унагаев Николай

Мать: Унагаева ?

Рождение ребёнка
1925

Сын: Чернов Иван Георгиевич

Отец ребёнка: Чернов Георгий Васильевич

г.Алтан-Булаг Монголия
Рождение ребёнка
06.08.1930

Дочь: Гриф Анна Георгиевна

Отец ребёнка: Чернов Георгий Васильевич

Монголия
Рождение ребёнка
28.06.1934

Сын: Чернов Павел Георгиевич

Отец ребёнка: Чернов Георгий Васильевич

Сухэ-Батор
Рождение ребёнка
15.07.1938

Дочь: Чернова Александра Георгиевна

Отец ребёнка: Чернов Георгий Васильевич

Булуктай (МНР)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернов Вов Георгий Георгиевич

Отец ребёнка: Чернов Георгий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чернов Георгий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чернов Георгий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чернов Георгий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чернов Георгий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чернов Георгий Васильевич

Смерть
16.03.1969
г. Улан-Удэ
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