Герасимов Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.09.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1987
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.08.2017
Сын: Герасимов Иван Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.09.2018
Дочь: Герасимова Анна Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.01.2023
Сын: Герасимов Семён Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности