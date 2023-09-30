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Герасимов Александр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.1987

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1987

Отец: Герасимов Михаил Клавдиевич

Мать: Хорошилова Ирина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.08.2017

Сын: Герасимов Иван Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.09.2018

Дочь: Герасимова Анна Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.01.2023

Сын: Герасимов Семён Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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