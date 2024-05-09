Татьяна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Поращенко Анна Андреевна
Отец ребёнка: Поращенко Андрей Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Поращенко Вера Андреевна
Отец ребёнка: Поращенко Андрей Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.10.1999
Дочь: Поращенко Полина Андреевна
Отец ребёнка: Поращенко Андрей Ильич