Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поращенко Анна Андреевна

Отец ребёнка: Поращенко Андрей Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поращенко Вера Андреевна

Отец ребёнка: Поращенко Андрей Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поращенко Андрей Ильич

Рождение ребёнка
18.10.1999

Дочь: Поращенко Полина Андреевна

Отец ребёнка: Поращенко Андрей Ильич

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