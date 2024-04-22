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Константинов Евстафий Максимович

Место рождения

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния

Дата рождения

Около 1831 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831 ст.

Отец: Константинов Максим Андреевич

Мать: Константинова Анна Афанасьевна

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 184
Рождение ребёнка
Около 1875 ст.

Сын: Константинов Гавриил Евстафьевич

Мать ребёнка: не указана

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №9, дело №2295, стр. 55
Рождение ребёнка
Около 1880 ст.

Сын: Константинов Александр Евфстафьевич

Мать ребёнка: не указана

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Рождение ребёнка
18.01.1882 ст.

Сын: Константинов Евфимий Евстафьевич

Мать ребёнка: Константинова Евфимия Степановна

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №9, дело №2295, стр. 5
Упоминание
18.01.1882 ст.
Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Смерть
Неизвестно
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