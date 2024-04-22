Константинов Евстафий Максимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1831 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
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Рождение
Около 1831 ст.
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 184
Рождение ребёнка
Около 1875 ст.
Сын: Константинов Гавриил Евстафьевич
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №9, дело №2295, стр. 55
Рождение ребёнка
Около 1880 ст.
Сын: Константинов Александр Евфстафьевич
Рождение ребёнка
18.01.1882 ст.
Сын: Константинов Евфимий Евстафьевич
Мать ребёнка: Константинова Евфимия Степановна
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №9, дело №2295, стр. 5
Упоминание
18.01.1882 ст.
Смерть
Неизвестно