Даценко Ольга Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Даценко Ольга Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1959

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1959

Отец: Суховой Виктор

Мать: Суховая Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Даценко Олеся

Отец ребёнка: Даценко Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Даценко Олеся

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Даценко Владимир Николаевич

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