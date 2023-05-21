Даценко Ольга Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.02.1959
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1959
Отец: Суховой Виктор
Мать: Суховая Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Даценко Олеся
Отец ребёнка: Даценко Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Даценко Олеся
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Даценко Владимир Николаевич