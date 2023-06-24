Голополосов Федосей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГолополосов Федосей

Голополосов Федосей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: Голополосова Екатерина Трофимова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голополосов Яков Федосеевич

Мать ребёнка: не указана

Часовня, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Тульская губ., Белевский уезд, Мишино-Полянская вол., д. Часовня
Место жительства
Неизвестно
Часовня, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голополосов Егор Федосеевич

Мать ребёнка: Голополосова Агафья Семенова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голополосова Агафья Семенова

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.