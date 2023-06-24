Голополосов Федосей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голополосов Яков Федосеевич
Мать ребёнка: не указана
Тульская губ., Белевский уезд, Мишино-Полянская вол., д. Часовня
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голополосов Егор Федосеевич
Мать ребёнка: Голополосова Агафья Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно