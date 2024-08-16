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Филатова Дарья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1855

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
13.02.1872

Муж: Филатов Алексей Степанович

Рождение ребёнка
10.02.1873

Дочь: Лобанова (Филатова) Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Филатов Алексей Степанович

Рождение ребёнка
02.11.1874

Дочь: (Филатова) Екатерина Алексеева

Отец ребёнка: Филатов Алексей Степанович

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