Филатова Дарья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1855
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
13.02.1872
Рождение ребёнка
10.02.1873
Дочь: Лобанова (Филатова) Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Филатов Алексей Степанович
Рождение ребёнка
02.11.1874
Дочь: (Филатова) Екатерина Алексеева
Отец ребёнка: Филатов Алексей Степанович