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Смирнова Елена Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.1880

Дата смерти

1918

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.10.1907

Дочь: Смирнова Мария Фадеевна

Отец ребёнка: Смирнов Фадей Дмитриевич

Рождение ребёнка
28.04.1909

Дочь: Смирнова Фаина Фадеевна

Отец ребёнка: Смирнов Фадей Дмитриевич

Рождение ребёнка
17.06.1910

Сын: Смирнова Александра Фадеевна

Отец ребёнка: Смирнов Фадей Дмитриевич

Рождение ребёнка
24.06.1913

Сын: Смирнов Николай Фадеевич

Отец ребёнка: Смирнов Фадей Дмитриевич

Рождение ребёнка
02.01.1916

Сын: Смирнов Сергей Фадеевич

Отец ребёнка: Смирнов Фадей Дмитриевич

Покча, Троицко-Печорский муниципальный район, Республика Коми
Смерть
1918
Покча, Чердынский муниципальный район, Пермский край
В 1918г. был голод, свирепствовал тиф. Умерла при родах 6-го ребенка.

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