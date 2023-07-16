Смирнова Елена Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.05.1880
Дата смерти1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.10.1907
Дочь: Смирнова Мария Фадеевна
Отец ребёнка: Смирнов Фадей Дмитриевич
Рождение ребёнка
28.04.1909
Дочь: Смирнова Фаина Фадеевна
Отец ребёнка: Смирнов Фадей Дмитриевич
Рождение ребёнка
17.06.1910
Сын: Смирнова Александра Фадеевна
Отец ребёнка: Смирнов Фадей Дмитриевич
Рождение ребёнка
24.06.1913
Отец ребёнка: Смирнов Фадей Дмитриевич
Рождение ребёнка
02.01.1916
Отец ребёнка: Смирнов Фадей Дмитриевич
Покча, Троицко-Печорский муниципальный район, Республика Коми
Смерть
1918
Покча, Чердынский муниципальный район, Пермский край
В 1918г. был голод, свирепствовал тиф. Умерла при родах 6-го ребенка.