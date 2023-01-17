Тропинин Василий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тропинин Василий Андреевич

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Место рождения

д. Карпово, Чудовская волость, Новгородская губерния

Дата рождения

1780

Дата смерти

1857

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Карпово, Чудовская волость, Новгородская губерния
Место жительства
С 1804 по 1812
с. Кукавка, Подольская губерния, Украина (ныне - Винницкая область, Украина)
Место жительства
С 1818 по 1821
с. Кукавка, Подольская губерния, Украина (ныне - Винницкая область, Украина)
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1857
Москва, город федерального значения Москва
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