Тропинин Василий Андреевич
Место рожденияд. Карпово, Чудовская волость, Новгородская губерния
Дата рождения1780
Дата смерти1857
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Карпово, Чудовская волость, Новгородская губерния
Место жительства
С 1804 по 1812
с. Кукавка, Подольская губерния, Украина (ныне - Винницкая область, Украина)
Место жительства
С 1818 по 1821
с. Кукавка, Подольская губерния, Украина (ныне - Винницкая область, Украина)
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1857