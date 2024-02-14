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Фатыма Салимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хасаинов Абдульнасыр

Рождение ребёнка
1820

Сын: Хусаинов Абдульхай

Отец ребёнка: Хасаинов Абдульнасыр

Рождение ребёнка
1822

Дочь: (Хусаинова) Жямиля Габделнасырова (Сестра Каюма Насыри)

Отец ребёнка: Хасаинов Абдульнасыр

Рождение ребёнка
14.02.1825

Сын: Хусаинов Каюм Насыри (Габделькаюм)

Отец ребёнка: Хасаинов Абдульнасыр

Рождение ребёнка
1829

Сын: Хусаинов Габдельгани

Отец ребёнка: Хасаинов Абдульнасыр

Рождение ребёнка
1831

Сын: Хусаинов Габдельвали

Отец ребёнка: Хасаинов Абдульнасыр

Рождение ребёнка
1833

Сын: Хусаинов Габделькави Указной Мулла

Отец ребёнка: Хасаинов Абдульнасыр

Смерть
Неизвестно

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