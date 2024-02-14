Фатыма Салимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хасаинов Абдульнасыр
Рождение ребёнка
1820
Сын: Хусаинов Абдульхай
Отец ребёнка: Хасаинов Абдульнасыр
Рождение ребёнка
1822
Дочь: (Хусаинова) Жямиля Габделнасырова (Сестра Каюма Насыри)
Отец ребёнка: Хасаинов Абдульнасыр
Рождение ребёнка
14.02.1825
Сын: Хусаинов Каюм Насыри (Габделькаюм)
Отец ребёнка: Хасаинов Абдульнасыр
Рождение ребёнка
1829
Сын: Хусаинов Габдельгани
Отец ребёнка: Хасаинов Абдульнасыр
Рождение ребёнка
1831
Сын: Хусаинов Габдельвали
Отец ребёнка: Хасаинов Абдульнасыр
Рождение ребёнка
1833
Сын: Хусаинов Габделькави Указной Мулла
Отец ребёнка: Хасаинов Абдульнасыр
Смерть
Неизвестно