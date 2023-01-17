Плесовских Леонтий Иванович
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Плесовских Иван Алексеевич
Мать: Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Плесовских Петр Леонтьевич
Мать ребёнка: Плесовских Екатерина Кирилловна
Рождение ребёнка
1837
Сын: Плесовских Николай Леонтьевич
Мать ребёнка: Плесовских Екатерина Кирилловна
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Устинья Леонтьевна
Мать ребёнка: Плесовских Екатерина Кирилловна
Рождение ребёнка
1839
Сын: Плесовских Артемий Леонтьевич
Мать ребёнка: Плесовских Екатерина Кирилловна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Агафья Леонтьевна
Мать ребёнка: Плесовских Екатерина Кирилловна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Татьяна Леонтьевна
Мать ребёнка: Плесовских Екатерина Кирилловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно