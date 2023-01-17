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Плесовских Леонтий Иванович

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Место рождения

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Плесовских Иван Алексеевич

Мать: Марфа Ивановна

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1831

Сын: Плесовских Петр Леонтьевич

Мать ребёнка: Плесовских Екатерина Кирилловна

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1837

Сын: Плесовских Николай Леонтьевич

Мать ребёнка: Плесовских Екатерина Кирилловна

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Устинья Леонтьевна

Мать ребёнка: Плесовских Екатерина Кирилловна

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1839

Сын: Плесовских Артемий Леонтьевич

Мать ребёнка: Плесовских Екатерина Кирилловна

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Агафья Леонтьевна

Мать ребёнка: Плесовских Екатерина Кирилловна

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Татьяна Леонтьевна

Мать ребёнка: Плесовских Екатерина Кирилловна

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плесовских Екатерина Кирилловна

Смерть
Неизвестно
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