Кузин (Дробязко) Александр Витальевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузин (Дробязко) Александр Витальевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1945

Дата смерти

19.08.1996

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1945

Отец: не указан

Мать: Асатурян (Кузина) Любовь Ивановна

Бракосочетание
13.01.1973

Жена: Кузина (Ковалёва) Наталья Георгиевна

Рождение ребёнка
28.11.1976

Дочь: Литвина (Кузина) Юлия Александровна

Мать ребёнка: Кузина (Ковалёва) Наталья Георгиевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
19.08.1996

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