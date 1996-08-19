Кузин (Дробязко) Александр Витальевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.04.1945
Дата смерти19.08.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1945
Отец: не указан
Бракосочетание
13.01.1973
Рождение ребёнка
28.11.1976
Дочь: Литвина (Кузина) Юлия Александровна
Мать ребёнка: Кузина (Ковалёва) Наталья Георгиевна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
19.08.1996