Флюра Саетгалиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Флюра Саетгалиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гилязов Саефгали Гилязетдинович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1953

Сын: Габдулхаков Раиф Салимявгарович

Отец ребёнка: Салимявгар Фатхелисламович

Рождение ребёнка
1955

Дочь: Хасанова Фруза Салимьвгаровна

Отец ребёнка: Салимявгар Фатхелисламович

Рождение ребёнка
1960

Сын: Афган Салимявгарович

Отец ребёнка: Салимявгар Фатхелисламович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Радиба Салимявгаровна

Отец ребёнка: Салимявгар Фатхелисламович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салимявгар Фатхелисламович

Смерть
Неизвестно
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