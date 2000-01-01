Флюра Саетгалиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гилязов Саефгали Гилязетдинович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1953
Сын: Габдулхаков Раиф Салимявгарович
Отец ребёнка: Салимявгар Фатхелисламович
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Хасанова Фруза Салимьвгаровна
Отец ребёнка: Салимявгар Фатхелисламович
Рождение ребёнка
1960
Сын: Афган Салимявгарович
Отец ребёнка: Салимявгар Фатхелисламович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Радиба Салимявгаровна
Отец ребёнка: Салимявгар Фатхелисламович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно