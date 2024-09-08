Истомина Анна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Истомина Анна Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Истомин Федор Иванович

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Истомин Федор Иванович

Смерть
Неизвестно

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