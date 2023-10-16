Никкаринен Малли
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.02.1931
Мать ребёнка: Каппи Мария Петровна
Рождение ребёнка
27.01.1933
Дочь: Айно Малли
Мать ребёнка: Каппи Мария Петровна
Рождение ребёнка
17.08.1935
Дочь: Хилья Малли
Мать ребёнка: Каппи Мария Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Каппи Мария Петровна
Смерть
Неизвестно