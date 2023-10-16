Никкаринен Малли — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никкаринен Малли

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1908 г.р.

Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.02.1931

Сын: Никкаринен Иоанн Малли

Мать ребёнка: Каппи Мария Петровна

Рождение ребёнка
27.01.1933

Дочь: Айно Малли

Мать ребёнка: Каппи Мария Петровна

Рождение ребёнка
17.08.1935

Дочь: Хилья Малли

Мать ребёнка: Каппи Мария Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каппи Мария Петровна

Смерть
Неизвестно
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