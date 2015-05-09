Алюшин Игорь Раджанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.05.1960
Дата смерти09.05.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1960
Рождение ребёнка
29.04.1988
Дочь: Алюшина Евгения Игоревна
Мать ребёнка: Неговора Юлия Николаевна
Рождение ребёнка
24.06.1990
Сын: Алюшин Александр Игоревич
Мать ребёнка: Неговора Юлия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неговора Юлия Николаевна
Смерть
09.05.2015