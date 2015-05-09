Алюшин Игорь Раджанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алюшин Игорь Раджанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.05.1960

Дата смерти

09.05.2015

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1960

Отец: Алюшин Раджан Абдулович

Мать: Андреева Зинаида Николаевна

Рождение ребёнка
29.04.1988

Дочь: Алюшина Евгения Игоревна

Мать ребёнка: Неговора Юлия Николаевна

Рождение ребёнка
24.06.1990

Сын: Алюшин Александр Игоревич

Мать ребёнка: Неговора Юлия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неговора Юлия Николаевна

Смерть
09.05.2015
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