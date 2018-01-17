Аксёненко (Шиляева) Евгения
Место рожденияРоссия, Алтай, Ларичиха
Дата рождения22.06.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия, Алтай, Ларичиха
Бракосочетание
2002
Муж: Аксёненко Владимир
Россия, Алтай, Ларичиха
Рождение ребёнка
2005
Сын: Аксёненко Илья
Отец ребёнка: Аксёненко Владимир
Россия, Алтай, Ларичиха
Рождение ребёнка
2013
Сын: Аксёненко Александр?
Отец ребёнка: Аксёненко Владимир
Россия, Алтай, Ларичиха
Рождение ребёнка
17.01.2018
Дочь: Вероника
Отец ребёнка: Аксёненко Владимир
Россия, Алтай, Ларичиха