Аксёненко (Шиляева) Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксёненко (Шиляева) Евгения

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Место рождения

Россия, Алтай, Ларичиха

Дата рождения

22.06.1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1979 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, Алтай, Ларичиха
Бракосочетание
2002

Муж: Аксёненко Владимир

Россия, Алтай, Ларичиха
Рождение ребёнка
2005

Сын: Аксёненко Илья

Отец ребёнка: Аксёненко Владимир

Россия, Алтай, Ларичиха
Рождение ребёнка
2013

Сын: Аксёненко Александр?

Отец ребёнка: Аксёненко Владимир

Россия, Алтай, Ларичиха
Рождение ребёнка
17.01.2018

Дочь: Вероника

Отец ребёнка: Аксёненко Владимир

Россия, Алтай, Ларичиха
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