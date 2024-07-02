Дойников Иван Яковлевич
Место рождения
Дата рождения27.08.1885
Дата смертиОколо 1966
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1885
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дойников Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дойников Евгений
Мать ребёнка: Дойникова (Мухина) Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дойников Григорий Иванович
Мать ребёнка: Дойникова (Мухина) Татьяна
Бракосочетание
31.01.1905
Witnesses:Николай Иванович Дойников, Харитон Павлович Пашенков, Иван Стефанович Ступников, Терентий Афонасиевич Мухин, Никита Иосифович Волков, Артемий Исаиевич Абызов
Рождение ребёнка
03.08.1906
Дочь: (Дойникова) Евдокия
Мать ребёнка: Дойникова (Мухина) Татьяна
Рождение ребёнка
16.10.1911
Дочь: (Дойникова) Зинаида
Мать ребёнка: Дойникова (Мухина) Татьяна
Рождение ребёнка
09.10.1912
Сын: Дойников Филипп
Мать ребёнка: Дойникова (Мухина) Татьяна
Военная служба
1914
Крондштат
Рождение ребёнка
08.06.1914
Сын: Дойников Александр
Мать ребёнка: Дойникова (Мухина) Татьяна
Рождение ребёнка
19.05.1922
Дочь: Павлюченко (Дойникова) Капитолина
Мать ребёнка: Дойникова (Мухина) Татьяна
Рождение ребёнка
1924
Дочь: (Дойникова) Людмила
Мать ребёнка: Дойникова (Мухина) Татьяна
Рождение ребёнка
04.06.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дойникова (Мухина) Татьяна
Соликамск, Соликамский, Пермский край
Смерть
Около 1966