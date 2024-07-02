Дойников Иван Яковлевич 27.08.1885 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дойников Иван Яковлевич

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Место рождения

Орловка, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд

Дата рождения

27.08.1885

Дата смерти

Около 1966

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1885

Отец: Дойников Яков Иванович

Мать: Дойникова (Куклова) Мария Петровна

Орловка, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дойников Неизвестно

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дойников Евгений

Мать ребёнка: Дойникова (Мухина) Татьяна

Орловка, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дойников Григорий Иванович

Мать ребёнка: Дойникова (Мухина) Татьяна

Бракосочетание
31.01.1905

Жена: Дойникова (Мухина) Татьяна

Орловка, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд
Witnesses:Николай Иванович Дойников, Харитон Павлович Пашенков, Иван Стефанович Ступников, Терентий Афонасиевич Мухин, Никита Иосифович Волков, Артемий Исаиевич Абызов
Рождение ребёнка
03.08.1906

Дочь: (Дойникова) Евдокия

Мать ребёнка: Дойникова (Мухина) Татьяна

Рождение ребёнка
16.10.1911

Дочь: (Дойникова) Зинаида

Мать ребёнка: Дойникова (Мухина) Татьяна

Орловка, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
09.10.1912

Сын: Дойников Филипп

Мать ребёнка: Дойникова (Мухина) Татьяна

Орловка, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд
Военная служба
1914
Крондштат
Рождение ребёнка
08.06.1914

Сын: Дойников Александр

Мать ребёнка: Дойникова (Мухина) Татьяна

Орловка, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
19.05.1922

Дочь: Павлюченко (Дойникова) Капитолина

Мать ребёнка: Дойникова (Мухина) Татьяна

Рождение ребёнка
1924

Дочь: (Дойникова) Людмила

Мать ребёнка: Дойникова (Мухина) Татьяна

Орловка, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
04.06.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дойникова (Мухина) Татьяна

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Смерть
Около 1966

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