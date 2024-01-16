Захаревич Андрей Станиславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захаревич Андрей Станиславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1975

Отец: Захаревич Станислав Антонович

Мать: Манчик Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
18.06.1997

Сын: Захаревич Илья Андреевич

Мать ребёнка: Гутор Валентина Юрьевна

Рождение ребёнка
31.01.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гутор Валентина Юрьевна

Рождение ребёнка
09.01.2008

Сын: Захаревич Яков Андреевич

Мать ребёнка: Гутор Валентина Юрьевна

Рождение ребёнка
03.06.2009

Дочь: Захаревич София Андреевна

Мать ребёнка: Гутор Валентина Юрьевна

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