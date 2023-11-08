Łaszczyńska (Dzik-Kożuchowska) Antonina — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Łaszczyńska (Dzik-Kożuchowska) Antonina

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1830 г.р.

Дети

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Boxa-Radoszewska Florentyna

Отец ребёнка: Łaszczyński Józef Franciszek

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Skrzyńska Maria

Отец ребёнка: Łaszczyński Józef Franciszek

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Krąkowska Stefania

Отец ребёнка: Łaszczyński Józef Franciszek

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Łaszczyński Józef Franciszek

Смерть
Неизвестно
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