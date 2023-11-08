Łaszczyńska (Dzik-Kożuchowska) Antonina
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Boxa-Radoszewska Florentyna
Отец ребёнка: Łaszczyński Józef Franciszek
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Skrzyńska Maria
Отец ребёнка: Łaszczyński Józef Franciszek
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Krąkowska Stefania
Отец ребёнка: Łaszczyński Józef Franciszek
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно